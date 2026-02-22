Українка Подрез стала чемпіонкою турніру у Нідерландах
Українка обіграла у фіналі бельгійську тенісистку Клару Власселар
19 хвилин тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (233 WTA) здобула титул на турнірі ITF W35 у Гаазі (Нідерланди), який проходив на закритих хардових кортах.
У фінальному поєдинку Подрєз у двох сетах здолала бельгійську тенісистку Клару Власселар (753 WTA). Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.
ITF W35 Гаага. Хард (приміщення). Фінал
Вероніка Подрез (Україна) – Клара Власселар (Бельгія) – 6:3, 6:3
Для Вероніки це перший титул у цьому сезоні.
Дар’я Снігур виграла титул WTA 125 у Португалії.
Поділитись