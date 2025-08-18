Швьонтек кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA 2025
Іга продовжує гонитву за першу сходинку рейтингу
близько 1 години тому
Іга Швьонтек / Фото - WTA
Зіркова польська тенісистка Іга Швьонтек (№3 WTA) кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA-2025.
Іга гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі завдяки виходу до фіналу WTA 1000 в Цинциннаті.
Швьонтек впʼяте зіграє на Підсумковому турнірі. У 2023 році вона стала чемпіонкою.
Іга стала другою тенісисткою, якій вдалося кваліфікуватися на цьогорічний турнір. Раніше це вдалося нейтральній тенісистці з білоруським паспортом Аріні Соболенко.
Зазначимо, що підсумковий турнір WTA 2025 пройде в листопаді у Саудівській Аравії.
