Українського тенісиста дискваліфікували за порушення антикорупційних правил
Термін дії відсторонення завершиться 29 червня 2026 року
28 хвилин томуПідписатися в
Міжнародне агентство з тенісної доброчесності (ITIA) оголосило про тимчасове відсторонення українського тенісиста Олександра Овчаренка (570 ATP).
24-річного спортсмена покарали шеститижневою дискваліфікацією та штрафом у розмірі 2 000 доларів США (половина суми — умовно). Овчаренка визнали винним у неповідомленні про відому або підозрювану корупційну діяльність, а також у змові з метою здійснення ставок на тенісні матчі.
Термін дії відсторонення завершиться 29 червня 2026 року.
Визначилися півфіналісти Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.