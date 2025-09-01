Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 493) у фіналі відбору турніру серії Challenger у турецькому Стамбулі обіграв десятого сіяного Луї Вессельса (ATP, 627) 6:3, 6:4.

За півтори години на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з чотирнадцяти та двічі помилився при подачі. Німець зробив 3 ейси, 2 брейки та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у 1/8 фіналу US Open в одиночному та парному розрядах.