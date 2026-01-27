Урсу переміг з «бубликом» у фіналі кваліфікації Challenger
Українець віддав супернику тільки 3 гейми
34 хвилини тому
Фото: tennis-master.com.ua
Вадим Урсу (ATP, 430) у фіналі кваліфікації турніру серії Challenger у Бахрейні обіграв другого сіяного Бейбіта Жукаєва (ATP, 261) 6:3, 6:0.
За годину на корті українець тричі подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з одинадцяти та тричі помилився при подачі. Казах зробив 6 ейсів, 1 брейк та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісистів.
