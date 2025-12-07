Урсу став переможцем турніру у Шарм-ель-Шейху
Українець здобув перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Українець Вадим Урсу (443 АТР) здобув титул на турнірі ITF M15 у Шарм-ель-Шейху, впевнено перегравши у фіналі представника Єгипту Фареса Закарію (574 АТР) — 6:3, 6:2.
Урсу виконав п’ять ейсів, лише раз поступився на своїй подачі та оформив чотири брейки.
Для 28-річного українця це вже десятий титул у одиночному розряді.
За тріумф у Шарм-ель-Шейху Урсу отримав $2160 призових та 15 рейтингових очок.
