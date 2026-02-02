Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 427) у першому колі турніру серії Challenger у німецькому Кобленці поступився Йонасу Форейтеку (ATP, 371) 2:6, 1:6.

За годину з чвертю на корті українець 4 рази подав навиліт, реалізував 1 брейк-поінт з шести та двічі помилився при подачі. Чех зробив 2 ейси та 5 брейків. Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська пробилася до другого кола турніру WTA500 в Абу-Дабі.