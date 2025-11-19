Урсу розгромив росіянина на шлях до другого кола Challenger
Українець у двох сетах переграв агафонова
2 днi тому
Вадим Урсу (ATP, 452) у першому колі турніру серії Challenger у Єгипті обіграв єгора агафонова (ATP, 499) 6:3, 6:1.
За годину на корті українець 4 рази подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з восьми та 4 рази помилився при подачі. суперник зробив 1 ейс, 1 брейк та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Наступним опонентом Урсу стане сьомий сіяний чех Максім Мрва (ATP, 361).
