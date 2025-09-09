Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 502) поступився у першому колі турніру серії Challenger у французькому Ренні Клеману Шідеху (ATP, 228) 0:6, 2:6.

За годину на корті українець двічі помилився при подачі та 2 рази помилився при подачі. Француз зробив 3 ейси, 5 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що збірна України назвала склад на наступний матч Кубка Девіса. У вересні «синьо-жовті» зустрінуться з Домініканською Республікою у Другій Світовій групі.