Михайло Цирук

Найстаріший мейджор великого тенісу дає гравцям можливість не лише заявити про себе та вписати своє імʼя в історію гри, а й непогано заробити. Суми призових, які отримує переможець та фіналіст турніру, перевищують мільйон фунтів стерлінгів, однак і на більш ранніх стадіях платять доволі щедро.

Пропонуємо дізнатися, на які кошти зможуть розраховувати учасники цьогорічного Вімблдону, порівняти їх з призовими минулого року та трохи порахувати чужі гроші.

Призовий фонд продовжує зростати

Загалом, сума призових на Вімблдонському турнірі стабільно продовжує зростати з 2021 року. Тоді, після скасованого через ковід турніру у 2020 році, організатори виділили на 8% менше коштів, ніж у попередньому розіграші, однак починаючи з 2022 справи в цьому питанні знову пішли вгору. Якщо на Вімблдоні-2021 загальний призовий фонд складав 35 млн фунтів стерлінгів, то цьогоріч - уже 53,5 млн.

Цьогоріч, як можемо побачити на таблиці, збільшення фонду порівняно з поеерднім роком було найменшим за останні роки, проте загалом учасників лондонського мейджора точно не ображають.

Скільки заробили українки за цей період?

Непогано заробити на Вімблдоні за останні пʼять розіграшів зуміли й українські тенісистки. Суттєво попереду всіх, звісно ж, перша ракетка України Еліна Світоліна. За півфінал у 2019 році вона отримала 588 тис. фунтів стерлінгів, за вихід у друге коло на Вімблдоні-2021 - 75 тисяч, за півфінал 2023 року - 600 тис., а за чвертьфінал минулого - 375 тисяч. Таким чином на одних лише Вімблдонах Світоліна за цей період заробила більш як півтора мільйона фунтів.

У парному розряді цифри дещо скромніші, а приз виділяється на дует. Наприклад, за перемогу в турнірі 2023 року наша Людмила Кіченок та хорват Мате Павич отримали лише 128 тисяч фунтів стерлінгів на двох.

А скільки платять цього року?

Ну а тепер до найцікавішого: скільки ж призових отримають учасники кожної стадії цьогорічного Вімблдону. Отож, кожен учасник першого кола основної сітки отримає 66 тисяч фунтів. За вихід у друге коло заплатять 99 тисяч, у третє - 152, а у четверте - 240.

Значно зростають суми призових на трьох останніх стадіях. Чвертьфіналісти одиночного розряду отримають уже 400 тисяч фунтів, учасники півфіналу - 775 тисяч, фіналісти - 1 млн 520 тис. у британській валюті, ну і, нарешті, сума головного фінансового призу турнірну - 3 мільйони фунтів, який заберуть переможець та переможниця.

Що ж до парного розряду, то тут переможці отримають 680 тисяч фунтів на двох, а у змішаних парах - 135 тисяч фунтів. Хто ж зуміє зірвати ці джекпоти у 2025 ройф - дізнаємося вже зовсім скоро. Вімблдон-2025 триває з 30 червня по 13 липня.

У матеріалі використані фото Getty Images