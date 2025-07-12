Володимир Кириченко

Вперше в історії перша та друга ракетки світу у чоловічому світовому рейтингу вийшли у фінали трьох турнірів Великого шолома в одиночному розряді за один сезон. Про це повідомляє статистичний портал Opta.

У фіналі Wimbledon-2025 зустрінуться лідер рейтингу італієць Яннік Сіннер та друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас. Ці ж тенісисти, які на той момент займали перші два рядки рейтингу ATP, грали у фіналі Roland Garros-2025, перемогу здобув Алькарас у п'яти сетах.

На Australian Open-2025 у фіналі грали Сіннер, який займав перше місце рейтингу, і на той момент друга ракетка світу Олександр Звєрєв (3:0 на користь Синнера).

Матчі чоловічого одиночного розряду на Wimbledon-2025 проходять з 30 червня до 13 липня. Чинним чемпіоном змагань є Алькарас. Чоловічий фінал відбудеться у неділю, 13 липня.

Нагадаємо, Сіннер виграв 9 сетів поспіль у Джоковича, Яннік обійшов Федерера та встановив рекорд.