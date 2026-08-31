Вперше з 2003 року ні Джокович, ні Федерер, ні Надаль не зіграють у другому раунді мейджора
Це сталося на US Open-2026
Вперше з 2003 року у другому колі турніру Великого шолома фанати тенісу не побачать матчів жодного з представників Великої трійки – швейцарця Роджера Федерера, іспанця Рафаеля Надаля та серба Новака Джоковича.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
100000На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Цим турніром став Відкритий чемпіонат США-2026.
Федерер та Надаль завершили свої кар'єри та участі в US Open не беруть.
39-річний Джокович завершив свій виступ у першому ж колі. У ніч проти 31 серпня Новак з рахунком 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 програв 49-й ракетці світу з Аргентини Маріано Навоне.
Матч Джоковича з Навоні тривав 4 години 40 хвилин. Це найтриваліший поєдинок на старті ТБШ у кар'єрі 39-річного Джоковича.