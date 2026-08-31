Вперше з 2003 року у другому колі турніру Великого шолома фанати тенісу не побачать матчів жодного з представників Великої трійки – швейцарця Роджера Федерера , іспанця Рафаеля Надаля та серба Новака Джоковича .

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Цим турніром став Відкритий чемпіонат США-2026.

Федерер та Надаль завершили свої кар'єри та участі в US Open не беруть.

39-річний Джокович завершив свій виступ у першому ж колі. У ніч проти 31 серпня Новак з рахунком 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 програв 49-й ракетці світу з Аргентини Маріано Навоне.

Матч Джоковича з Навоні тривав 4 години 40 хвилин. Це найтриваліший поєдинок на старті ТБШ у кар'єрі 39-річного Джоковича.