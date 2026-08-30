Костюк із пошкодженням розпочне виступи на US Open
У другої ракетки України є проблеми у зап'ясті
Друга ракетка України Марта Костюк (11 WTA) зазнала ушкодження зап'ястя напередодні старту на US Open-2026. Слова наводить ВТУ.
Напередодні турніру українка зіграла у виставковому матчі проти американки Аманди Анісімової з тейпом на руці.
Тенісистка оцінила свій фізичний стан перед першим колом:
Поки що це радше профілактичний захід. Зап'ястя мене трохи турбує, тому ми уважно стежимо за його станом і робимо все необхідне, щоб я могла повноцінно грати. Воно дозволяє мені тренуватися і виходити на корт, тож до старту US Open я готова. Далі дивитимемось, як воно реагуватиме на навантаження протягом турніру.
Костюк проведе свій перший матч на турнірі проти австралійки Сторм Гантер у неділю, 30 серпня. Гра запланована другим запуском (не раніше 20:00 за Києвом).
Forbes оприлюднив топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів 2026 року.
Поділитись