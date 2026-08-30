Костюк вийшла до другого кола US Open, здолавши Хантер
Українка здобула перемогу у двох сетах
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) з перемоги розпочала виступи на US Open-2026.
У першому колі змагань українка у двох сетах здолала австралійку Сторм Хантер (WTA 169). Поєдинок тривав 1 годину та 7 хвилин.
За час матчу Костюк виконала вісім ейсів, припустилася двох подвійних помилок, реалізувала 4 з 8 брейк-поїнтів та програла один гейм на власній подачі.
US Open-2026. Перше коло
Марта Костюк (Україна) — Сторм Хантер (Австралія) — 6:4, 6:1
Наступною суперницею Костюк стане переможниця пари Слоан Стівенс (США) — Клара Таусон (Данія).
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