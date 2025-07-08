Олег Шумейко

Аманда Анісімова (WTA, 12) у чвертьфіналі Wimbledon обіграла анастасію павлючєнкову (WTA, 50) 6:1, 7:6 (9).

За 1 годину 40 хвилин на корті американка 6 разів подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з десяти та 6 разів помилилася при подачі. росіянка зробила 1 брейк та 5 «подвійних». Це була четверта зустріч тенісисток – Аманда виграла всі матчі.

У півфіналі Анісімова зустрінеться з першою ракеткою планети аріною сабалєнкою.

Нагадаємо, що на трав’яному Шоломі більше не залишилося українок – Людмила Кіченок не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon.