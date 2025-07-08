Визначилися чвертьфінальні пари чоловічого Wimbledon-2025
Сіннер зустрінеться з 10-ю ракеткою світу
близько 2 годин тому
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Стали відомі всі чвертьфінальні пари у чоловічому одиночному розряді на Wimbledon-2025.
Теніс. Wimbledon-2025. Чоловіки. Чвертьфінальні пари:
Яннік Сіннер (Італія, 1) – Бен Шелтон (США, 10)
Флавіо Коболлі (Італія, 22) – Новак Джокович (Сербія, 6)
Тейлор Фрітц (США, 5) – Карен Хачанов (17)
Кемерон Норрі (Великобританія) – Карлос Алькарас (Іспанія, 2)
Чинним чемпіоном Wimbledon є друга ракетка світу Карлос Алькарас. 2024-го Карлос успішно захистив титул, у фіналі у трьох сетах обігравши серба Новака Джоковича.
Фінал трав'яного турніру Великого шолома у чоловіків відбудеться у неділю, 13 липня.
Раніше визначилися всі пари жіночих чвертьфіналів Wimbledon-2025.
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