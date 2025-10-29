Алькарас після поразки в Парижі: «Хочу забути цей матч»
Іспанець заявив, що цей матч не вартий аналізу
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував свою гру після поразки у матчі другого кола турніру серії Masters у Парижі, де він поступився британцю Кемерону Норрі — 6:4, 3:6, 4:6. Слова наводить Punto de Break.
Цей матч я не переглядатиму — хочу просто забути його. Я обрав неправильну тактику для настільки повільного корту, це була одна з моїх найгірших ігор у сезоні. Іноді з поразок можна винести корисні уроки, але цього разу — ні.
Алькарас несподівано програв на старті турніру в Парижі.