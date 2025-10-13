Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Яннік Сіннер ймовірно пропустить Masters у Парижі і не допоможе збірній Італії у фіналі Кубка Девіса, в якому команда захищатиме титул.

За повідомленням журналіста Eurosport Сімоне Етерно, Сіннер планує виступити на турнірі ATP-500 у Вені (20-26 жовтня) та на Підсумковому турнірі ATP в італійському Турині (9-16 листопада).

Раніше італієць знявся з матчу третього кола Masters в Шанхаї проти голландця Таллона Грикспора через судоми в ногах.

