Визначені півфінальні пари Підсумкового турніру ATP
Сіннер та Алькарас можуть зустрітися у фіналі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
В італійському Турині завершилися матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP.
Боротьбу за титул продовжать чотири тенісисти – у першому півфіналі зіграють Яннік Сіннер та Алекс де Мінор, а другу путівку до фіналу розіграють Карлос Алькарас та Фелікс Оже-Альяссім.
Відзначимо, що діючим переможцем змагань є Сіннер. У фіналі минулорічного розіграшу турніру італієць обіграв Тейлора Фріца.
