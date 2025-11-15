Олег Шумейко

В італійському Турині завершилися матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP.

Боротьбу за титул продовжать чотири тенісисти – у першому півфіналі зіграють Яннік Сіннер та Алекс де Мінор, а другу путівку до фіналу розіграють Карлос Алькарас та Фелікс Оже-Альяссім.

Відзначимо, що діючим переможцем змагань є Сіннер. У фіналі минулорічного розіграшу турніру італієць обіграв Тейлора Фріца.

Нагадаємо, що Ілля Марченко отримав нагороду від ITF.