Визначились усі чвертьфіналісти US Open-2025 у чоловіків
Перша ракетка світу зіграє зі своїм співвітчизником
28 хвилин тому
Стали відомі всі тенісисти, які зіграють до 1/4 фіналу в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті США 2025 року.
Боротьбу за підсумкову перемогу на цій стадії продовжать Тейлор Фріц (США, 4), Новак Джокович (Сербія, 7), Іржі Легечка (Чехія, 20), Карлос Алькарас (Іспанія, 2), Алекс де Мінор (Австралія, 8), Фелікс Оже-Альяссім (Італія, 1) та Лоренцо Музетті (Італія, 10).
Усі пари 1/4 фіналу на US Open-2025:
Тейлор Фріц (США, 4) – Новак Джокович (Сербія, 7)
Іржі Легечка (Чехія, 20) – Карлос Алькарас (Іспанія, 2)
Алекс де Мінор (Австралія, 8) – Фелікс Оже-Альясім (Канада, 25)
Яннік Сіннер (Італія, 1) – Лоренцо Музетті (Італія, 10)
Змагання у чоловічому одиночному розряді Відкритого чемпіонату США-2025 відбуваються з 24 серпня до 7 вересня. Чинним чемпіоном турніру є італійський тенісист Сіннер. Призовий фонд турніру становив $90 млн.
Нагадаємо, Марта Костюк не змогла пробитися до чвертьфіналу US Open у парному розряді.
