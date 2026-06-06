Денис Сєдашов

Польська тенісистка Мая Хваліньська (114 WTA) не змогла здобути титул у фіналі жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату Франції. У вирішальному матчі вона програла восьмій ракетці світу міррі андрєєвій.

Фінальний поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини. За цей час Хваліньська не виконала жодної подачі навиліт, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала 3 з 8 брейк-пойнтів. Переможниця матчу андрєєва відзначилася одним ейсом, двома подвійними помилками та реалізацією 7 із 12 брейк-пойнтів.

Roland Garros 2026. Фінал

Майя Хвалінська (Польща) — мірра андрєєва — 3:6, 2:6

Для 19-річної андрєєвої цей трофей став шостим у кар'єрі та першим титулом на турнірах серії Grand Slam.

Прем’єр-міністр Польщі: «Наша Бджілка Майя краща за російські ракети».