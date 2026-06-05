Володимир Кириченко

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на перемогу польки Маї Хвалінської (WTA №114) над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Діаною Шнайдер (WTA №23) в 1/2 фіналу Roland Garros.

«Наша Бджілка Майя краща за російські ракети».

Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet! 👏🇵🇱❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) June 4, 2026

Хвалінська – перша кваліфаєрка, яка вийшла до фіналу Roland Garros. Для неї це буде дебютний фінал на Grand Slam.

У фіналі вона зіграє проти ще одної нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№8 WTA), яка в першому півфіналі обіграла українку Марту Костюк.

Нагадаємо, 114-та ракетка світу перемогла росіянку Шнайдер і вийшла до фіналу Roland Garros.