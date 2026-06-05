Прем’єр-міністр Польщі: «Наша Бджілка Майя краща за російські ракети»
Дональд Туск – про вихід в фінал Хвалінської на Roland Garros
близько 4 годин томуПідписатися в
Мая Хвалінська / Фото - WTA
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на перемогу польки Маї Хвалінської (WTA №114) над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Діаною Шнайдер (WTA №23) в 1/2 фіналу Roland Garros.
«Наша Бджілка Майя краща за російські ракети».
Хвалінська – перша кваліфаєрка, яка вийшла до фіналу Roland Garros. Для неї це буде дебютний фінал на Grand Slam.
У фіналі вона зіграє проти ще одної нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№8 WTA), яка в першому півфіналі обіграла українку Марту Костюк.
Нагадаємо, 114-та ракетка світу перемогла росіянку Шнайдер і вийшла до фіналу Roland Garros.
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