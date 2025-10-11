Американський фінал в Ухані: Гауфф і Пегула зійдуться у вирішальному матчі
Заключний матч відбудеться 12 жовтня
Фото: Getty Images
У китайському Ухані визначилися фіналістки престижного хардового турніру категорії WTA 1000.
За титул змагатимуться дві представниці США — Корі Гауфф і Джессіка Пегула.
У півфіналі Гауфф упевнено переграла італійку Жасмін Паоліні — 6:4, 6:3. Пегула ж у напруженому трисетовому поєдинку вирвала перемогу в білоруски аріни сабаленко — 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Турнір WTA 1000 у Ухані триває з 6 по 12 жовтня.
