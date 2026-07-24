Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) впевнено пробилася до 1/2 фіналу хардового турніру WTA 250 у Празі (Чехія).

У чвертьфінальному поєдинку українка розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (WTA 82). Для перемоги Снігур знадобилася 1 година та 11 хвилин, а перша партія завершилася з сухим рахунком 6:0. Другий сет Дар'я також впевнено залишила за собою — 6:3.

Впродовж матчу українська тенісистка реалізувала 6 із 12 брейк-поїнтів, віддавши суперниці лише один гейм на власній подачі.

За путівку до фіналу Снігур побореться з Терезою Валентовою (WTA 5).

Олійникова вийшла до чвертьфіналу в Гамбурзі: вдруге поспіль на турнірах WTA.