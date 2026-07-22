Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) впевнено пробилася до 1/4 фіналу хардового турніру категорії WTA 250, який проходить у Празі (Чехія).

У другому раунді змагань восьма сіяна українка не залишила шансів турецькій тенісистці Айлі Аксу (WTA 216). Для переконливої перемоги у двох сетах Снігур знадобилося лише 59 хвилин. Протягом поєдинку Дар'я виконала п’ять брейків, віддавши суперниці лише один гейм на власній подачі.

WTA 250 Прага (Чехія). Хард. 1/8 фіналу

Айла Аксу (Туреччина) — Дар'я Снігур (Україна) — 3:6, 2:6

У матчі за вихід до півфіналу українська тенісистка зіграє проти переможниці пари Нікола Бартунькова (Чехія) — Ланлана Тараруді (Таїланд).

Калініна впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Гамбурзі.