Ястремська не змогла вийти у друге коло парного Wimbledon
Тепер українка зосередеться на одиночному розряді
14 хвилин тому
Даяна Ястремська / Фото - CNN
Українська тенісистка Даяна Ястремська і Бібіане Схофс з Нідерландів програли у першому раунді парного Wimbledon.
Україно-нідерландський дует поступився американкам Керолайн Доулгайд і Софії Кенін – 5:7, 0:6.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин. За цей час Ястремська і Схофс виконали 1 подачу навиліт, припустилася 6 подвійних помилок і використали 1/2 брейк-пойнтів.
В одиночному розряді Ястремська обіграла Корі Гауфф, а сьогодні проведе матч проти Анастасії Захарової.
Нагадаємо, Костюк і Русе з перемоги стартували на Wimbledon-2025.
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