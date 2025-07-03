Даяна Ястремська (WTA, 42) у другому колі Wimbledon перемогла анастасію захарову (WTA, 95) 5:7, 7:5, 7:6 (8).

Українка грала більш агресивніше, заробивши більше віннерів. Але і помилялася Даяна також більше за суперницю – захарова була набагато стабільнішою та майже не помилялася, здебільшого граючи неприємно під задню лінію.

Але все змінилося у кінцівкці другої партії. росіянка не подала на партію та дозволила Ястремській повернутися у гру. Даяні вдалося камбекнути та залишити за собою партію, а вже у третій довести гру до перемоги. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна пробилася до третього кола Wimbledon.