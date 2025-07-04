Олег Шумейко

Даяна Ястремська прокоментувала btu.org.ua перемогу над анастасією захаровою у другому колі Wimbledon:

Було емоційно важкувато. Коли граєш проти росіян, то зовсім інші відчуття, хочеться ще більше виграти. Це додає мотивації, але водночас і трохи закріпачує всередині.

Спочатку взагалі не могла до кінця відчути свою гру. Вона якось дивно так била, що я ніяк не могла звикнути. Ближче до другого сету, я вже змогла знайти деякі рішення, які допомогли в підсумку перевернути гру. Навіть не знаю, що сказати, чому ніяк не могла зробити брейк. Якось так усе складалося сьогодні до певного моменту. Виграла цей матч просто на характері.

У вирішальному сеті за 3:0, після вашої серії із семи виграних геймів поспіль, раптом почався вже її камбек. У вас стався спад чи вона змогла додати в той момент?

При 3:0 у третьому сеті, я начебто нормально грала, був бойовий гейм, але вона так теж непогано додала. Почала пробивати, у неї все залітало і якось так склалося. Не можу сказати, що в мене був спад, можливо, в той момент трохи я втомилася і в підсумку все так затягнулося.

Якщо чесно, то я навіть не пам'ятаю всіх цих моментів із гри, тому що все так пролітало, що я навіть ловила себе на думці, що «ого, ми вже третій сет граємо, як же все швидко». Я просто концентрувалася на тому, що хочу забрати цю перемогу будь-яким способом.

Ви зіграли перший матч під дахом на великому корті, а сьогодні на вулиці і корті поменше. Велика різниця в умовах на траві?

Дуже велика різниця між Першим кортом і кортом №14. По-перше дах – так, але і трава мені здалося була більш швидка і більш слизька на Першому корті. Звичайно, різниця в масштабах відчувається.

Після матчу з Коко Гофф було дуже багато постів, відео, обговорень про вас і вашу гру. Наскільки ви звертаєте на це увагу чи вдається відволіктися і концентруватися на турнірі. Наскільки ви часто перевіряєте соцмережі цього тижня?

Я в будь-якому разі бачу всі пости, відео, обговорення і я не можу сказати, що мене це відволікає - мені це подобається, мені приємно. Я отримую позитивні емоції, мене це підбадьорює і додає енергії. Не можу сказати, що я прям дуже часто перевіряю, але я все бачу, за всім спостерігаю.

Після матчу з Коко я намагалася залишатися спокійною, емоційно, ментально і була налаштована залишатися у фокусі і рухатися далі крок за кроком виконуючи свою роботу. Але в той же час, цей момент був один із тих, що найбільше запам'ятовуються, і йому варто було приділити увагу. Але зараз уже увага на наступне коло. Завтра трохи відпочину, потренуюся і рухаємося далі.

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна пробилася до третього кола Wimbledon.