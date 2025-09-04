Визначились всі півфінальні пари US Open
У жінок турнір продовжується без і Іги Швентек
44 хвилини тому
Яннік Сіннер / Фото: ATP
Сюрпризи сталися лише у жінок, де турнір продовжується бех Корі Гауфф та Іги Швентек
На Відкритому чемпіонаті США пройшли всі чвертьфінальні матчі у одиночних розрядах у чоловіків та жінок.
Півфінали турніру пройдуть 4-5 вересня.
Півфінали. Чоловіки
Новак Джокович (Сербія) — Карлос Алькарас (Іспанія)
Яннік Сіннер (Італія) — Фелікс Оже-Альясім (Канада)
Півфінали. Жінки
Аріна Соболенко — Джессіка Пегула (США)
Наомі Осака (Японія) — Аманда Анісімова (США)
Нагадаємо, раніше Анісімова упевнено перемогла Швентек, а Осака не залишила шансів Кароліні Муховій.
Поділитись