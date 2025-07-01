Wimbledon-2025. Стародубцева – Джонс. Відеотрансляція
Це буде друга офіційна зустріч тенісисток
близько 1 години тому
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
Сьогодні, 1 липня, українська тенісистка Юлія Стародубцева (№68 WTA) проведе матч на старті Wimbledon-2025.
Стародубцева зіграє із британкою Франческою Джонс (№122 WTA).
Матч пройде третім запуском на корті №17, початок – не раніше 16.30.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Це буде друга офіційна зустріч тенісисток. У березні 2024-го перемогу здобула Джонс.
Стародубцева вдруге в карʼєрі зіграє в основній сітці Wimbledon. Торік вона вийшла в основну сітку через кваліфікацію, проте програла у першому раунді.
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