Wimbledon-2025. Ястремська – Захарова. Відеотрансляція
Початок – не раніше 16.30 за Києвом
близько 1 години тому
У четвер, 3 липня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) проведе матч другого раунду Wimbledon-2025.
Українка зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Анастасії Захарової (№95 WTA). Початок – не раніше 16.30.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Це буде перша офіційна зустріч тенісисток.
Ястремська на старті турніру здолала другу ракетку світу Корі Гауфф (7:6, 6:1), а Захарова перемогла Вікторію Азаренко (6:2, 2:6, 6:1).
Переможниця у наступному колі зіграє проти Софії Кенін або Джессіки Боусас Манейро.
Даяна вчетверте грає в основі Wimbledon. Минулого року вона зупинилась у третьому колі, а її найкращий результат – четверте коло (2019).
Нагадаємо, Ястремська не змогла вийти у друге коло парного Wimbledon.
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