Костюк — про виступи на турнірах Grand Slam: «Немає відчуття незавершеності»
Українська тенісистка оцінила свій прогрес після завершення виступів на мейджорах
Українська тенісистка України Марта Костюк (11 WTA) підбила підсумки своїх виступів на турнірах серії Grand Slam у поточному сезоні.
Українська тенісистка оцінила власний прогрес та стабільність результатів на найвищому рівні. Слова наводить ВТУ.
У мене немає відчуття незавершеності. Теніс – це спорт, і на іншій стороні сітки завжди є суперниця, тому багато речей просто не залежать від мене. Зі свого боку я можу сказати, що на всіх чотирьох Grand Slam зробила все, що могла, і кожен матч грала на сто відсотків. Для мене це, напевно, найважливіше.
Загалом я задоволена своїм прогресом, тим, як почуваюся на корті, і тією стабільністю, яку показую щодня. Саме це для мене зараз найбільший пріоритет, а не конкретні результати.
Я продовжую працювати, попереду ще багато турнірів. Завжди є що вдосконалювати, і мені здається, саме цим теніс і прекрасний: він ніколи не зупиняється, тому що попереду завжди є наступна можливість.
Стало відомо, скільки призових заробили Костюк і Світоліна за виступ на US Open-2026.
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