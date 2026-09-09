Українська тенісистка України Марта Костюк (11 WTA) підбила підсумки своїх виступів на турнірах серії Grand Slam у поточному сезоні.

Українська тенісистка оцінила власний прогрес та стабільність результатів на найвищому рівні. Слова наводить ВТУ.

У мене немає відчуття незавершеності. Теніс – це спорт, і на іншій стороні сітки завжди є суперниця, тому багато речей просто не залежать від мене. Зі свого боку я можу сказати, що на всіх чотирьох Grand Slam зробила все, що могла, і кожен матч грала на сто відсотків. Для мене це, напевно, найважливіше.

Загалом я задоволена своїм прогресом, тим, як почуваюся на корті, і тією стабільністю, яку показую щодня. Саме це для мене зараз найбільший пріоритет, а не конкретні результати.

Я продовжую працювати, попереду ще багато турнірів. Завжди є що вдосконалювати, і мені здається, саме цим теніс і прекрасний: він ніколи не зупиняється, тому що попереду завжди є наступна можливість.