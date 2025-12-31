Денис Сєдашов

Жіноча тенісна асоціація (WTA) назвала найкращий матч сезону у турі 2025 року. Цією відзнакою був удостоєний півфінальний поєдинок ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі між американкою Корі Гауфф та представницею Китаю Чжен Ціньвень.

Протистояння тривало 3 години 22 хвилини. Перемогу в напруженій боротьбі здобула Гауфф, яка взяла гору в трисетовому матчі — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).

