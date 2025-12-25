Володимир Кириченко

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) не змогли дійти згоди щодо злиття організацій у 2025 році. Представники асоціацій обговорять це питання наступного сезону.

Цитують слова представників ATP та WTA Front Office Sports.

«Наступного року ми продовжимо обговорення щодо потенційної спільної комерційної діяльності. Наразі більше немає жодних відомостей».

Злиття дозволить об'єднати спонсорство турів, медіа та дані. Зміна не торкнеться призового фонду змагань, а також взаємовідносин гравців та турнірів. Об'єднання комерційної діяльності пов'язане з різницею доходів між чоловічим та жіночим турами.

