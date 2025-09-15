WTA оновила рейтинг. Стародубцева втратила одразу 12 позицій
Першою ракеткою України залишилася Еліна Світоліна
15 хвилин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найсильніших тенісисток світу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 13-ту позицію. Марта Костюк опустилася на один щабель і тепер посідає 26-те місце, тоді як Даяна Ястремська піднялася на один рядок — на 32-гу сходинку.
Найбільше падіння серед українок продемонструвала Юлія Стародубцева — вона втратила одразу 12 позицій і тепер займає 87-ме місце.
У топ-10 рейтингу змін не відбулося — лідеркою світового табеля про ранги залишається білоруска аріна сабалєнко.
Оновлений рейтинг
1. аріна сабалєнко – 11225
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7933
3. Коко Гауфф (США) – 7874
4. Аманда Анісімова (США) – 5159
5. мірра андрєєва – 4793
6. Медісон Кіз (США) – 4579
7. Джессіка Пегула (США) – 4383
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006
9. Чжен Ціньвень (Китай) – 4004
10. Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 3833
…
13. Еліна Світоліна (Україна) — 2606
26. Марта Костюк (Україна, -1) – 1766
32. Даяна Ястремська (Україна, +1) – 1559
87. Юлія Стародубцева (Україна, -12) – 840
155. Ангеліна Калініна (Україна, -3) — 472
163. Олександра Олійникова (Україна, +12) – 435
193. Дарія Снігур (Україна, -8) — 384
264. Анастасія Соболєва (Україна, +3) – 260
371. Леся Цуренко (Україна, -1) – 156
390. Катаріна Завацька (Україна, +2) – 144
