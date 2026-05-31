Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 15) відреагувала на сенсаційну перемогу над третьою ракеткою світу Ігою Швьонтек (7:5, 6:1) і вихід до чвертьфіналу Roland Garros.

Що це означає для мене? Я досі в шоці, перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут 4 рази і тричі обігрувала мене — це неймовірно. Я не можу повірити в це. Я не знаю [що робить мене такою сильною]. Я думаю, що даю собі більше місця для створення чогось. Думаю, найважливіше, що я роблю весь цей час — намагаюся насолоджуватия. Я прокинулася зранку і подумала, який неймовірний день буде попереду, що гратиму тут проти Іги.

Яка місія далі? Звісно [ментальний настрій], це допомагає. Хочу продовжувати насолоджуватися - не фокусуватися на перемогах чи поразках. Бо я граю в теніс, бо люблю його, а не заради перемог