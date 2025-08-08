Олег Шумейко

Даяна Ястремська перемогла у голосуванні WTA за найкращий удар липня.

У Турі відзначили постріл українки у матчі з Юлє Німаєр у першому колі турніру серії WTA250 у німецькому Гамбургу. Ястремська, наздоганяючи м’яч, виконала хірургічно точний обвідний форхенд у лінійному напрямку.

A full-stretch, no-doubt forehand laser 😮‍💨



Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6 — wta (@WTA) August 7, 2025

Нагадаємо, що Ястремська зіграє у другому колі «тисянчика» у Цинциннаті.