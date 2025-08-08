Ястремська – автор найкращого удару липня у WTA Турі
Українка стала переможницею у голосуванні завдяки шикарному форхенду
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська перемогла у голосуванні WTA за найкращий удар липня.
У Турі відзначили постріл українки у матчі з Юлє Німаєр у першому колі турніру серії WTA250 у німецькому Гамбургу. Ястремська, наздоганяючи м’яч, виконала хірургічно точний обвідний форхенд у лінійному напрямку.
Нагадаємо, що Ястремська зіграє у другому колі «тисянчика» у Цинциннаті.
Поділитись