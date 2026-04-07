Калініна отримала статус лакі-лузера на турнірі WTA 500 в Лінці
Вчора Ангеліна програла у кваліфікації
близько 4 годин тому
Ангеліна Калініна / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA, 120) потрапила в основну сітку турніру WTA 500 у Лінці.
Калініна отримала статус лакі-лузера після відмови восьмої сіяної чешки Сари Бейлек (WTA, 111) від участі.
Вчора Ангеліна програла у фіналі кваліфікації нейтральній тенісистці з білоруським паспортом Олександрі Саснович (WTA, 111) – 3:6, 2:6.
У першому колі основної сітки Калініна зіграє проти представниці Угорщини Панни Удварді.
В основі також виступить Даяна Ястремська.
Нагадаємо, що Калініна обіграла Анну-Лєну Фрідзам на старті кваліфікації турніру в Лінці.
