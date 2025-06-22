Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 46) у фіналі турніру серії WTA250 у британському Ноттінгемі програла Маккартні Кесслер (WTA, 42) 4:6, 5:7.

За 1 годину 45 хвилин на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала обидва брейк-поінти та двічі помилилася при подачі. Американка зробила 2 ейси, 4 брейки та дві «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Даяна програла вдруге.

Відзначимо, що для Ястремської це був сьомий фінал у кар’єрі – три завершилися перемогою українки.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева не змогла пробитися до основи турніру у Німеччині.