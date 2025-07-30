Даяна Ястремська прокоментувала перемогу у другому колі турніру у Монреалі над Камілою Осоріо. Слова українки наводить btu.org.ua:

Я прилетіла сюди тільки вчора ввечері, тому що мені треба було залишатися і чекати на рішення щодо американської візи, і була впевнена на 100%, що гратиму завтра. Я спілкувалася з супервайзером турніру і сподівалася, що мій матч перенесуть, щоб у мене був день для відновлення, але, на жаль, його поставили на сьогодні.

Вчора я встигла провести лише 45-хвилинне тренування, щоб відчути корт. Насправді сьогодні у мене не було жодних очікувань від себе. Я просто хотіла побачити свою межу. Сьогодні дуже спекотно, і моєму організму, як і розуму, було дуже складно через зміну часових поясів. Для мене це новий досвід, і я пишаюся собою, що боролася до кінця і змогла перевершити свої ліміти.

Зараз я думаю тільки про відновлення. Я знаю, що завтра точно не гратиму свій наступний матч. Сьогодні я відчула чудову підтримку від всіх – від вас, від глядачів, від українців, від Монреалю. Мені сподобалося тут (посміхається).

Можу я сказати дещо українцям? Слава Україні!