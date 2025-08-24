Олег Шумейко

Даяна Ястремська в інтерв’ю btu.org.ua поділилася очікуваннями від US Open-2025:

З того дня, як я знялася з Цинциннаті, я не грала днів шість. Я прилетіла в Нью Йорк 17-го серпня, і ось пару днів уже потренувалася. Почуваюся добре, тренер Ману прилетів 20-го і зараз максимально намагаюся набрати форму.

Я не звертаю увагу на попередні результати на US Open. Якщо чесно навіть не пам'ятаю, які в мене тут були матчі, і з ким я грала. Минулого року була проблема з плечем, це я пам'ятаю. Насправді, я не зациклююсь на цьому, думаю і заряджаю себе на позитив.

Про матч з павлючєнковою:

Чесно кажучи, вже не пам'ятаю як ми грали з нею раніше, зараз це абсолютно інше. Коли побачили сітку, все відразу обговорили з тренером. Переглянули різні моменти, тож готуюся і фокусуюся на собі та своїй грі.

Чи є якісь зміни на US Open цього року? Особливо ніяких не помічала, хіба що матчеві корти повільніші за тренувальні (сміється). А так, усе так само як і завжди.

