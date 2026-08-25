Ястремська програла на старті турніру WTA 500 у Монтерреї
Невдала серія Даяни продовжується
Даяна Ястремська / Фото - CNN
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№112 WTA) зіграла матч в рамках першого раунду турніру WTA 500 у Монтерреї.
Даяна з рахунком 6:2, 3:6, 6:7 програла індонезійці Джаніс Тжен (№35 WTA).
Матч тривав 2 години 18 хвилин. За цей час Ястремська 4 рази подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 5/10 брейк-пойнтів.
Це була друга офіційна зустріч тенісистко – у лютому перемогу здобула Тжен.
У наступному колі Тжен зіграє проти ще однієї українки Юлії Стародубцевої.
Нагадаємо, Олійникова перемогла Шеріф на старті турніру у Монтерреї.