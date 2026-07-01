Ястремська завершила виступи на Wimbledon-2026
Українка зазнала поразки у трьох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Даяна Ястремська (67 WTA) припинила боротьбу в одиночному розряді Wimbledon-2026. У матчі другого кола українка поступилася представниці Іспанії Джессіці Бузас Манейро (52 WTA).
Поєдинок тривав 2 години та 6 хвилин і завершився перемогою іспанки у трьох сетах — 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.
Протягом зустрічі Ястремська виконала три подачі навиліт та припустилася двох подвійних помилок.
Це була четверта очна дуель тенісисток на корті, рахунок в особистих зустрічах став 3-1 на користь Бузас Манейро.
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