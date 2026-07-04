Калініна та Ястремська залишили парний розряд Wimbledon-2026
Український дует поступився у двох сетів
близько 2 годин томуПідписатися в
Український тандем у складі Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської завершив боротьбу в парному розряді трав'яного турніру Grand Slam у Лондоні. У другому колі змагань українки поступилися інтернаціональному дуету Анна Даніліна (Казахстан) / Александра Крунич (Сербія).
Поєдинок тривав 1 годину та 47 хвилин і завершився у трьох сетах із рахунком 6:2, 4:6, 0:6 на користь суперниць.
Впевнено забравши першу партію, українські тенісистки не змогли втримати перевагу, а в третьому сеті віддали опоненткам всі гейми.
Для Калініної та Ястремської це була четверта спільна поява на турнірах Grand Slam.
Визначилися всі пари 1/8 фіналу Wimbledon у жінок.