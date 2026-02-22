Ястремська проти канадійки: з ким зіграє українка на старті турніру в Мексиці?
Турнір триватиме з 23 лютого по 1 березня
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (44 WTA) дізналася ім'я першої супрениці н хардовому турнірі серії WTA 500 у Меріді (Мексика). Українка вийде на корт проти представниці Канади Марини Стакушич (139 WTA).
Ястремська отримала п’ятий номер посіву. Майбутній поєдинок стане першою очною зустріччю тенісисток у професійному турі.
Матчі основної сітки в Меріді пройдуть з 23 лютого по 1 березня.
