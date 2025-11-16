Ястремська: «Сезон був непоганий, але могла краще»
Українська тенісистка розповіла, що повернула стабільність у грі та відчула нові моменти балансу
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Третя ракетка України Даяна Ястремська (27 WTA) оцінює сезон-2025 як «хороший, але непростий».
Українка в інтрев'ю Першому тенісному подкасту відзначила, що головним досягненням стало повернення стабільності та впевненості на корті, а також здатність розкривати свою гру проти сіяних суперниць.
Був період, коли я почувалася дуже впевнено як у грі, так і емоційно. Я відкрила для себе нові моменти щодо того, як зберігати баланс навіть під тиском. І зараз хочу продовжувати над цим працювати.
