У фіналі Вімблдону-2025 Іга Швьонтек знищила Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0. Матч тривав 57 хвилин і став першим випадком у відкритій ері, коли жіночий фінал на цьому турнірі завершився з «двома баранками».

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Подію на своїй сторінці у Facebook прокоментував один з найвідоміших українських меценатів тенісу – Юрій Сапронов.

«В одному з недавніх інтерв’ю великому українському спортивному виданню я вкотре сказав, що тенісу існує два — є теніс, і є жіночий теніс, — нагадав Сапронов. — Правила однакові, тривалість кортів, висота сітки, вага м’ячів — усе те саме. Але результат — дуже різний».

The new #Wimbledon champion soaking in every single moment 🥹 pic.twitter.com/rV419BKHyH — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

На підтвердження своєї тези експерт навів приклад з фіналу Вімблдону:

«Іга Швьонтек - Аманда Анісімова. Лондон. Центральний корт. 15 тисяч глядачів. Квитки — від 400 до 15 тисяч доларів. Переможниця отримала близько 4 мільйонів, фіналістка — 2 мільйони. Тобто боротьба за 2 мільйони в межах одного матчу. І що ми побачили? 57 хвилин. 6:0, 6:0».

Сапронов звернув увагу на те, що Анісімова до фіналу виглядала дуже впевнено:

«Аманда пройшла турнір блискуче. У півфіналі вона «винесла» першу ракетку світу — Аріну Сабаленку. Але у фіналі — повний ступор, параліч, відсутність будь-якої реакції. Це — жіночий теніс. Чиста психологія, абсолютно інша “рухлива” нервова система і купа «черв’яків» у голові».

A new name on the Honours Board...



2025 I. Swiatek 🇵🇱#Wimbledon pic.twitter.com/OKhvVKHJwH — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

«Вперше в історії відкритої ери Вімблдону жіночий фінал завершився з рахунком 6:0, 6:0. Востаннє щось подібне було ще в 1911 році», — додав експерт.