Завацька обіграла білоруску у фіналі кваліфікації турніру у Туреччині
Катаріна перемогла першу сіяну у двох сетах
близько 4 годин тому
Фото: btu.org.ua
Катаріна Завацька (WTA, 317) у фіналі кваліфікації турніру серії Challenger у турецькій Антальї перемогла першу сіяну іріну шимановіч (WTA, 159) 6:4, 6:2.
За півтори години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти та тричі помилилася при подачі. Суперниця зробила 3 брейки та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала віцечемпіонкою «тисячника» у Дубаї.
