Катаріна Завацька (WTA, 419) у першому колі турніру серії Challenger у китайському Цзинані програла Вай Сідзя (WTA, 195) 5:7, 6:7 (4).
За майже 2 години на корті українка реалізувала 4 брейк-поінти з одинадцяти та 4 рази помилилася при подачі. Китаянка зробила 2 ейси, 5 брейків та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, Людмила Кіченок та Еллен Перес перемогли других сіяних та вийшли до чвертьфіналу турніру у Нінбо.
