Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 419) у фіналі кваліфікації турніру Challenger у китайському Цзинані обіграла єкатєріну овчаренко (WTA, 437) 6:2, 3:6, 6:0.

За 2 години на корті українка реалізувала 7 брейк-поінтів з чотирнадцяти та тричі помилилася при подачі. суперниця зробила 2 ейси, 3 брейки та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті змагань у Нінбо.